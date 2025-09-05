Muuse Bixi oo Ka Hadlay Halka Uu Ku Dambeeyaay MOU-gii Somaliland iyo itoobiya.

News DeskSeptember 5, 2025
1 minute read

Madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii u horaysay waraysi uu bixiyey tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu xilka wareejiyey 12 December 2024, waxa uu ka hadlay sababaha fashiliyey hirgelinta heshiiskii Isfahamka ahaa ee ay Somaliland iyo Itoobiya wada galeen bilawgii sannadkii 2024.

“Heshiiskii MOU-ga (ee Somaliland iyo Itoobiya) waxa ka horyimid Ururka Midowga Afrika, Ururka Jaamacadda Carabta oo u qayshaday ilaa dawladaha waaweyn, sida Maraykanka oo kale, waayo badankoodu Soomaaliya way dhegaysteen markii ay cabatay, wixii Carab sheeganayey oo dhan ayaa raacay, kadibna Afrikadii kalena waa laga hawlgalay oo Masar oo xoog ah ayaa meesha hogaaminaysay, markaa Itoobiya codkii Afrika ayaa horjoogsaday, cid kalena umay joojiseen ee waxa la soo jeedinayey in Xarunta Midawga Afrika laga raro Addis Ababa haddii ay arrintaasi maqli waydo, markaa Itoobiya arrintaas waa lagaga adkaaday oo Afrika ayaa kaga adkaatay innaga xageena wuu ka fulay heshiisku.

Carabta intuu aamini waayey ayuu islaamkii u yeedhay, markaa saddex ayaa isku raacay, Afrika, Jaamacadda Carabta iyo Ururkii Islaamku oo ilaa 50 dawladood ku jiraan, saddexdaas ayaana Itoobiya horjoogsaday, Somaliland iyo Itoobiya diyaar bay markii hore u ahaayeen fulinta heshiiskaas, laakiin culays badan ayaa Itoobiya ku dhacay,” ayuu yidhi Madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo waraysi siiyey Somaliland Chronical.

News DeskSeptember 5, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa maanta gurigiisa ku booqday Mujaahid Boobe Yuusuf Ducaale .

September 5, 2025

Israa’iil oo sheegtay inay hadda gacanta ku heyso boqokiiba 40 magaalada Qaza

September 5, 2025

Trump oo magaca ka badalaya wasaaraddiisa difaaca

September 5, 2025

Dablay Hubaysan Oo Xalay Jidgooyo U Galay Dhaawacna U Gaystay Safiir Ku Xigeenka Somaliland Ee Jabuuti

September 4, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker