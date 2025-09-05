Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa maanta gurigiisa ku booqday Mujaahid Boobe Yuusuf Ducaale .

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa maanta gurigiisa ku booqday Mujaahid Boobe Yuusuf Ducaale .

Madaxweynuhu waxa uu Mujaahid Boobe ka xog waraystay xaaladdiisa caafimaad, waxana uu Allah SWT uga baryay inuu caafimaadka u sii siyaadiyo .

Booqashada uu Madaxweynuhu ugu tagay Mujaahid, Qoraa, Wasiir hore Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe ) ayaa waxa ay muujinaysaa xidhiidhinta iyo ka war haynta Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ee dadka abaalka gaarka ah ku leh Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.

 

