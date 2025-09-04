Wasiirka Warfaafinta Somaliland oo Ka Qayb Galay Xuska Dhalashada Nebi Muxamed (NNKH)
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, ayaa magaalada Hargeysa kaga qayb galay xuska iyo weyneynta dhalashada Nabi Muxamed (NNKH).
Wasiirku waxa uu si qoto dheer uga hadlay fadliga weyn ee ay leedahay xuska maalintan barakaysan, isagoo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in Muslimiintu muujiyaan jacaylka iyo ixtiraamka ay u hayaan Nebigooda Muxamed (NNKH). Waxa uu xusay in maalintani tahay mid ay mudan tahay in lagu xasuusto akhlaaqda, hoggaaminta, sabirka, dulqaadka, iyo kartida uu lahaa Nabi Muxamed (NNKH), si ay bulshada Muslimiinta ahi ugu dayato noloshiisa qiimaha leh.
Wasiirka ayaa tilmaamay in isu imaatinka bulshada ee munaasabadaha noocan ah ay horseed u tahay barako iyo midnimo, maadaama ay dadka ku xasuustaan taariikhda iyo tilmaamaha wanaagsan ee Nebiga (NNKH), taas oo kor u qaadaysa wacyiga diimeed iyo midka bulsho ee ummadda.
“Maanta waa maalintii uu dhashay Xabiibkeenii Muxamed (NNKH), waa maalin uu Alle ka doortay maalmaha kale, waana maalin mudan in la xuso oo la weyneeyo. Mawliidka Nebiga (NNKH) waxaynu xusaynay si aynu u barako qaadanno hadalkiisii, ficilladiisii iyo hanuunkiisii,” ayuu yidhi Wasiirka.
Waa xaqiiqo in Nabi Muxamed (NNKH) uu ahaa shakhsi uu Ilaahay kaamilnimo ugu deeqay, kana dhigay makhluuqa ugu sharafta badan ee uu abuuray.
Xuska dhalashada Nebiga (NNKH) waxa sannad kasta la qabtaa 12-ka Rabiicul’awal ee taariikhda Hijriga, taas oo Muslimiinta caalamku si wayn u xusaan, ugana dhigaan fursad ay ku muujinayaan jacaylka, ixtiraamka, iyo raacitaanka dariiqii uu Nebigu tilmaamay.