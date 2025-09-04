Laascanood : Ganacsade Maxamed Jabuutaawi ayaa xabsiga loo taxaabay

News Desk September 4, 2025
Ganacsade Maxamed Jabuutaawi ayaa xabsiga loo taxaabay kaddib waaran qabasho ah oo ay usoo jartay Maxkamadda Gobolka Sool.

Isimada dhaqanka beesha Jaamac Siyaad oo uu hoggaaminayo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa saldhiga geeyey Jabuutaawi waxayna ku wareejiyeen Ciidamada Booliska.

Sida la sheegay Ganacsade Jabuutaawi ayaa ku eedaysan in uu ka dambeeyay falal lidi ku ah amniga oo dhowaan Laascanood ka dhacay kuwaas oo dad ku dhinteen qaarkalena ku dhaawacmeen.

 

