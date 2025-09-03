Meydka Gabadh Soomaali ah oo laga helay Hoteel ku yaala Magaalada Nairobi ee dalka Kenya
Waxaa subaxnimadii Isniinta laga helay meydka Farxiyo Axmed, oo ah gabar Soomaaliyeed, gudaha qol ku yaalla hoteel ku yaalla xaafadda South B ee magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya.
newinsideWarbixin booliisku ku diiwaangeliyeen saldhigga Mariguini Police Station ayaa sheegaysa in Farxiyo ay hoteelka soo gashay habeenimadii Axadda, 31-da August, iyadoo ay wehelinaysay nin magaciisa lagu sheegay Chelsea Mwangi, Sida lagu sheegay warbixinta, labadaasi qof ayaa qolka wada kiraystay, iyadoo ninkaasi uu bixiyay lacag dhan 400 shilin oo Kenya ah, sida uu xaqiijiyay milkiilaha huteelka, Joyce Wangari.
Subaxnimadii Isniinta, shaqaale nadaafadeed oo lagu magacaabo Moraa ayaa ku wargelisay maamulka hoteelka in albaabka qolka aanu xirneyn, taasoo dhalisay tuhun.
Markii ay gudaha u gashay, waxay aragtay meydka Farxiyo Axmed oo yaalla sariirta, iyadoo dhiig ka socday afka iyo sanka, sidoo kalena qolka uu lahaa raadad dhiig ah.
Booliiska ayaa si degdeg ah loogu wargeliyay dhacdada, waxaana la bilaabay baaritaanno rasmi ah si loo ogaado sababta geerida iyo haddii fal dambiyeed uu dhacay.
Booliiska waxay sheegeen in baaritaannadu wali socdaan, iyadoo la raadinayo ninka la socday gabadha si su’aalo loogu weydiiyo dhacdada.