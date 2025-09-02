Golaha Wakiillada Somaliland oo Meel Mariyay Masuuliyiinta Hay’adaha Qaranka

News DeskSeptember 2, 2025
Less than a minute

Hargeysa (OWN) Fadhigii saaka ee Golaha Wakiillada Somaliland, oo uu shir-guddoomiyay Guddoomiyaha Golaha, Mudane Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon), ayaa lagu ansixiyay masuuliyiinta hay’adaha iyo komishanada qaranka.

Mudaneyaasha ayaa mid-mid ugu codeeyay xubnaha la soo hor-joojiyay, waxaana la meel mariyay hay’adaha qaranka ee kala ah:

1. Hay’adda Dhawrista Tayada Qaranka
2. Guddida Qandaraasyada Qaranka
3. Komishanka Maamul Wanaaga Qaranka
4. Xubin ka tirsan Hay’adda Shaqaalaha Dawladda
5. Hay’adda Caymiska Qaranka

