Xukuumadda Somaliland oo Raashin Gaadhsiisay 1000 Qoys oo Gobolka Sool ah.
Hargeysa (OWN) Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta kaalmo raashin ah oo loogu talagalay 1000 qoys ku wareejisay gobolka Sool.
Deeqdan ayaa qayb ka ah dadaallada dowladda ee lagu taageerayo qoysaska danyarta ah iyo dadka ay abaaruhu iyo xaaladaha adag ee nololeed saameeyeen.
Raashinka la qaybiyay ayaa ka koobnaa cuntooyinka aasaasiga ah ee nolosha loo baahan yahay, waxaana la gaadhsiiyay qoysas si gaar ah u tabaalaysan.
Masuuliyiinta xukuumadda ee gudbiyay deeqda ayaa sheegay in ujeeddadu tahay in bulshada la garab istaago, isla markaana ay dowladdu ka go’an tahay wax ka qabashada baahiyaha shacabka.
Qoysaskii kaalmada helay ayaa ku farxay taageerada xukuumadda, iyagoo sheegay in ay wax badan ka tari doonto xaaladooda nololeed.
Xukuumadda Somaliland ayaa hore u hirgelisay deeqo iyo mashaariic kale oo lagu taageerayo dadka nugul ee gobollada dalka, taas oo qayb ka ah siyaasaddeeda bulshada loogu adeego.