Xukuumadda Somaliland oo Raashin Gaadhsiisay 1000 Qoys oo Gobolka Sool ah.

News DeskAugust 31, 2025
1 minute read

Hargeysa (OWN) Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta kaalmo raashin ah oo loogu talagalay 1000 qoys ku wareejisay gobolka Sool.

Deeqdan ayaa qayb ka ah dadaallada dowladda ee lagu taageerayo qoysaska danyarta ah iyo dadka ay abaaruhu iyo xaaladaha adag ee nololeed saameeyeen.

Raashinka la qaybiyay ayaa ka koobnaa cuntooyinka aasaasiga ah ee nolosha loo baahan yahay, waxaana la gaadhsiiyay qoysas si gaar ah u tabaalaysan.

Masuuliyiinta xukuumadda ee gudbiyay deeqda ayaa sheegay in ujeeddadu tahay in bulshada la garab istaago, isla markaana ay dowladdu ka go’an tahay wax ka qabashada baahiyaha shacabka.

Qoysaskii kaalmada helay ayaa ku farxay taageerada xukuumadda, iyagoo sheegay in ay wax badan ka tari doonto xaaladooda nololeed.

Xukuumadda Somaliland ayaa hore u hirgelisay deeqo iyo mashaariic kale oo lagu taageerayo dadka nugul ee gobollada dalka, taas oo qayb ka ah siyaasaddeeda bulshada loogu adeego.

News DeskAugust 31, 2025
1 minute read
home

Related Articles

“ Dhibaato lama gaadhsiin karo dadka ajaanibka ah ee Somaliland jooga …”Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland

August 31, 2025

“Dalka Waxa Ku Sugan Maalgashadayaal Ka Socda Afrika” Madaxweyne Cirro

August 31, 2025

“Inta aan xilka hayo dastuurku iima ogola in aan saami ku yeesho shirkad” madaxweynem Cirro

August 31, 2025

Khilaafka u Dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Puntland oo Saameynaya Gargaarka Bani’aadanimo

August 31, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker