Dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti oo heshiis Siyaasadeed kala saxiixday
Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa Sabtidii qaaday tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirkooda laba-geesoodka ah, kadib markii ay labada dal kala saxiixdeen heshiis is-afgarad (MoU) oo dhigaya in si joogto ah la isula yeesho wadatashiyo siyaasadeed.
Heshiiskan ayaa lagu dhawaaqay kadib kulan rasmi ah oo ka dhacay xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, halkaas oo Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, Cabdisalaam Cabdi Cali, uu la kulmay dhiggiisa Jabuuti, Danjire Cabdoulkader Houssein Omar.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sheegtay in kulanku uu ujeedkiisu ahaa “xoojinta xiriirka laba-geesoodka ah iyo kor u qaadidda iskaashiga si labada dal uga faa’iidaystaan.”
Wadahadallada labada wasiir waxay diiradda saareen arrimaha amniga, xasilloonida gobolka, iyo arrimo caalami ah oo dan u ah labada dhinac.
Labada wasiir ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay iskaashi dhow si loo gaaro nabad, horumar, iyo barwaaqo guud ahaan Geeska Afrika.
Heshiiska MoU-ga ah ee la saxiixay ayaa lagu wadaa inuu dhiso hannaan rasmi ah oo lagu qabto kulammo siyaasadeed oo joogto ah, taasoo sii xoojin doonta mudnaanta wadajirka ah ee heer gobol iyo caalami.
Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa leh xiriir qoto dheer oo dhinacyo badan leh, oo ay ka mid yihiin taariikh, dhaqan, iyo walaaltinimo, Labada dowladood ayaa adkeeyay in xiriirka joogtada ah uu fure u yahay sii socodsiinta iskaashiga taariikhiga ah ee labada dal.