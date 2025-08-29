Ruushka oo markan weeraray xarunta Midowga Yurub ee Ukraine
Madaxa guddiga fulinta ee Midowga Yurub, Ursula von der Leyen, ayaa ka hadashay sida ay uga careysan tahay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Ruushka uu ka geystay Kyiv tan iyo bishii Luulyo – kaasoo sidoo kale waxyeelo gaarsiiyay xafiiska ergada Midowga Yurub ee caasimadda Ukraine.
Inta la og yahay, 23 qof ayaa lagu dilay weerrrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka iyo gantaalladu ay ka gaysteen caasimadda Ukraine ee Kyiv.
Afar carruur ah ayaa kamid ah dadka dhintay, tobanaan kalena way ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Ukraine.
Waxaa socda gurmadka ay fidinayaan kooxaha badbaadada oo ku mashquulsan guryaha dabaqyada ah ee dumay.
Dhisme shan dabaq ka kooban ayaa la burburiyay, waxaana waxyeelo soo gaartay xafiisyada Midowga Yurub iyo Golaha Ingiriiska oo ka ah dhawaa goobta.