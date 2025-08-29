Maraykanka “Waaxda Arrimaha Dibadda hadda wadahadallo toos ah kulama jiraan wakiillo ka socda Somaliland
Sida ay werisay majaladda Fox News, afhayeen u hadlay Waaxda Arrimaha Dibadda Maraykanka ayaa sheegay in aanay hadda jirin wadahadallo u dhexeeya Maraykanka iyo Somaliland oo ku saabsan aqoonsiga.
Warbixin ay baahisay Fox News, oo lagu falanqeeyay suurtagalnimada iyo faa’iidada uu Maraykanku ka heli karo aqoonsiga Somaliland, ayaa lagu sheegay in afhayeenka oo wax laga waydiiyay arrinta aqoonsiga uu caddeeyay in Washington ay weli aaminsan tahay madax-bannaanida Soomaaliya.
“Maraykanku waxa uu aqoonsan yahay madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyo madaxbannaanida dhuleedkeed oo ay Somaliland ku jirto,” ayuu yidhi afhayeenku. “Waaxda Arrimaha Dibadda hadda wadahadallo toos ah kulama jiraan wakiillo ka socda Somaliland.”
Dhanka kale, Fox News waxa ay sheegtay in Somaliland ay iyaduna ku doodayso in hawsha aqoonsigu meel fiican marayso, isla markaana la filayo in Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, uu dhawaan booqdo magaalada Washington.
Madaxweyne Cirro, oo dhawaan hadal ka jeediyay magaalada Berbera, ayaa sheegay in aqoonsiga Somaliland uu iman doono inta uu xilka hayo. Somaliland ayaa Maraykanka u soo bandhigtay saldhig ciidan oo uu ka sameysto magaalada istiraatiijiga ah ee Berbera, iyo macdano naadir ah, si ay u hesho aqoonsi rasmi ah oo ka yimaadda Washington.
Sen. Ted Cruz, oo ah guddoomiyaha guddiga hoosaadka arrimaha Afrika ee Senet-ka Maraykanka, iyo siyaasiyiin kale oo riixaya arrinta aqoonsiga Somaliland, ayaa sheegay in Somaliland tahay xulufo wax ku ool ah oo Maraykanka ka caawin karta sidii loo yarayn lahaa saamaynta sii kordhaysa ee Shiinaha ee gobolka.