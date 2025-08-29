Faahfaahino kasoo baxaya Soomaali lagu dilay dalka Koonfur Afrika
Wararka naga soo gaaraya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in Xalay Xaafadda Booysenpark ee Magaalada Port Elizabeth ee dalkaasi in lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed.
Allah u naxariiste muwaadinka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Sharmaarke Aadan Muxumad, kaasoo burcad hubeysan oo u dhalatay dalkaas ay ku dileen dukaan uu ka shaqeeynayay marxuumka, waxaana xusid mudan in goobta si deg deg ah uga baxsadeen burcada dilka geystay.
Ciidamo ka tirsan Booliiska dalka Koonfur Afrika oo gaaray dukaanka lagu dilay muwaadinka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay baarayan dhacdada dilka ah iyo burcada ka dambeeysay, walow aysan jirin cid ay u soo qabteen dilka Marxuumka.
Si kastaba ha ahaate magaalooyinka dalka Koonfur Afrika waxaa inta badan dil, dhaawac iyo boob loogu geysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku leh ganacsiyada.
Ugu dambeyntii dowladda Koonfur Afrika waxay sheegtaa mar waliba iney wax ka qaban doonto dhibaatooyinka ay la kulmaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkeeda, mana jirto qorshe cad oo ay uga hortageyso dhibaatooyinka lagu haayo Soomaalida ku nool dalkaas.