Dacwad Musuqmaasuq oo ka Dhan ah Rayasal Wasaare hore iyo Xaaska Madaxweynihii hore ee Koonfurta Kuuriya

News DeskAugust 29, 2025
Less than a minute

Hargeysa (OWN) Maxkamad ku taal caasimadda Koonfurta Kuuriya ayaa dacwad ku soo oogtay raysal wasaarihii hore ee dalkaas iyo xaaska madaxweynihii hore.

Raysal wasaarihii hore waxaa lagu eedeeyay inuu si weyn u taageeray madaxweynihii hore xilli uu si degdeg ah xukun ugu soo rogay dalka.

Xaaska madaxweynihii hore isna waxaa loo haystaa inay qaadatay hadyado qaali ah iyo musuqmaasuq.

Dacwad-oogayaashu waxay sheegeen in raysal wasaarihii hore uu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore, haatanna uu yahay 76 jir.

Dacwadooda ayaa muddo socotay ka hor intaan maxkamaddu u yeedhin.

Labada looyar ee u doodayay eedeysanayaasha ayaa sheegay in eedahaas sal lahayn.

