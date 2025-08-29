Ciidano Halis ah oo Tababar loo Soo xidhay

News DeskAugust 29, 2025
Less than a minute

Taliyaha Ciidanka Qaranka JSL, Sareeye guuto Nimcaan Yuusuf Cismaan iyo wafti uu hoogaminayo ayaa tababar u soo xidhay cutub ka mid ah Ciidanka gaarka ah, ( Special force), ee fuliya hawl-galada gaarka ah, (Special operations).

Dugsiga tababarka Cadaadlay ee gobolka Maroodijeex ayaa tababarkaasi loogu qabtay, iyadoo loo asteeyay in uu noqdo Dugsiga tababarka ciidanka gaarka (Special forces training center).

Ciidankan ayaa loo tababaray si heer sare ah iyagoo lagu tababaray laguna qalabeeyay noocyada kala duwan ee qoryaha oo uu ka mid yahay sniper-ku, tan ayaa qayb ka ah safarka Ciidanka Qaranka JSL , ee ku waajahan xirfad sare Iyo diyaar-garow dhamaystiran.

News DeskAugust 29, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Xiisad Ka Dhex Aloosan Dalalka Maraykanka iyo Finisweela

August 29, 2025

Dacwad Musuqmaasuq oo ka Dhan ah Rayasal Wasaare hore iyo Xaaska Madaxweynihii hore ee Koonfurta Kuuriya

August 29, 2025

Guddoomiyaha Gobolka Saaxil oo Raashin Gargaara ku Wareejiyay Maamulka Degmada Sheekh

August 29, 2025

Faahfaahino kasoo baxaya Soomaali lagu dilay dalka Koonfur Afrika

August 29, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker