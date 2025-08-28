QM oo Isra’iil ugu Baaqday in Gargaar geynta ay Qasa ay ogolaato

News DeskAugust 28, 2025
Less than a minute

New York (OWN) Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay xukuumadda Isra’iil inay u ogolaato in gargaar bini’aadantinimo si madax bannaan loogu gaadhsiiyo dadka ku nool deegaanka Qaza.

Baaqa ayaa ku tilmaamaya dhibaatada ka jirta Qaza inay tahay mid ay bini’aadamku sababeen, isla markaana waxa uu Isra’iil ku amray in ay joojiso dagaalka iyo duqeynta, ayna aqbasho xal nabadeed.

Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Isra’iil ayaa dadka Qaza ku nool ku wargelisay in ay u guuraan waqooyi si ay u helaan nabad iyo gargaar, iyadoo duqeyn cirka ah ay maanta ku dishay toddobo qof.

News DeskAugust 28, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Ilaa 15 qof oo ku dhintay duqayntii Labaad ee ugu xoogganayd ee Ruushku ka gaysto Kyiv

August 28, 2025

Soo galooti laga soo tarxiilay Maraykanka oo gaaray Rwand

August 28, 2025

Zelensky oo dalbaday jawaab celin uu caalamku ka bixiyo Weerarkii Moscow ee Kyiv

August 28, 2025

Laba Carruur oo lagu Dilay Toogasho Dugsi ka Dhacday

August 28, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker