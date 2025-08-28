Laba Carruur oo lagu Dilay Toogasho Dugsi ka Dhacday

News DeskAugust 28, 2025
Less than a minute

Booliska federaalka ee Mareykanka ayaa baadhitaan ku sameynaya toogasho ka dhacday dugsi ku yaalla Minyaabulis, taas oo ay ku dhinteen laba carruur ah, oo da’doodu ahayd 8 iyo 10 sano, halka 17 kale ay ku dhaawacmeen.

Weerarka, oo uu fuliyey 32-jir lagu magacaabi jiray Robin Wesmaan, ayaa ka dhacay daaqad ku taalla kiniisad carruurta xaflad ku sameynayeen aroornimadii Arbacada.

Weeraryahankii ayaa isna dhintay markii uu is-dilay, agaasimaha FBI, Kaash Batal, ayaa ku tilmaamay weerarka mid argagaxiso, oo ay ku jiraan naceyb xagga jinsiga iyo caqiidada, iyadoo baadhitaanku uu weli socdo.

