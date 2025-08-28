Ilaa 15 qof oo ku dhintay duqayntii Labaad ee ugu xoogganayd ee Ruushku ka gaysto Kyiv

August 28, 2025
Less than a minute

Ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa lagu dilay Ukraine ka dib duqayn habeenimo oo ay Ruushku ku ekeeyeen caasimada Ukraine ee Kyiv. Ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in ka badan 600 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo ayaa Moscow ku gaysatay weerarkaasi.

Waa kii labaad ee ugu xoogganaa tan iyo intii uu dagaalku bilowday. Midowga Yurub ayaa ku eedeysay Ruushka inay beegsanayaan iyaga ka dib markii ay beegsadeen howgalkooda diblomaasiyadeed ee Kyivi oo ay sheegeen in la duqeeyay.

News DeskAugust 28, 2025
Less than a minute
