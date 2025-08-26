Guddoomiyaha Gobolka Maroodi-jeex oo La Kulmay Ururrada Bulshada Rayidka
Hargeysa (OWN) Guddoomiyaha Gobolka Maroodi-jeex, Prof. Axmed Maxamed Cadaad, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiillo ka socday ururrada bulshada rayidka ee Somaliland, waxaana kulanka hoggaaminayey dalladda SONSAF.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta wada-shaqaynta ka dhaxaysa Xafiiska Gobolka iyo ururrada bulshada rayidka, gaar ahaan dhinacyada amniga, waxbarashada, iyo arrimaha bulshada.
Ujeeddadu waxay ahayd in la dardar-geliyo iskaashi wax-ku-ool ah oo kor u qaada adeegyada bulshada iyo nabadgelyada gobolka.
Guddoomiyuhu waxa uu uga mahadceliyey ururrada doorkooda firfircoon ee horumarinta bulshada, wuxuuna ballanqaaday in xafiiskiisu diyaar u yahay wada-shaqayn joogto ah.