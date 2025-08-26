Dibedbaxyo ka socda waddooyinka waa weyn ee Israa’iil
Mudaaharaadyo ayaa ka socda guud ahaan Israa’iil iyadoo kooxda ugu weyn ee u dooda la haystayaasha Israa’iil ee Gaza ay maanta dhigayaan mudaaharaadyo ay ku dalbanayaan in lahaystayaasha ku jira gacanta Xamaas lagu soo celiyo dalkooda.
Sawirada ayaa muujinaya wadooyin waaweyn oo ay xireen dad mudaaharaadaya oo ka tirsan qoysaska Israa’iiliyiinta la heysto, ka hor isu soo baxyada isla maanta la qorsheynayo in lagu qabto magaalooyin kale saacadaha soo aadan.
Qoysaska lahaystayaasha ayaa dalbanaya xabad joojin deg deg ah
Dibedbaxan ayaa ku soo aadayaa ka dib markii ilaa 20 qof lagu dilay labo weerar oo ay Israa’iil shalay ku qaadday cisbitaalka Nasser ee Khan Ynis, iyadoo dadka dhintay ay ku jireen shan suxufi.
Raysal wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, ayaa ku tilmaamay dhacdadan mid naxdin leh, wuxuuna sheegay in militarigu “ay wadaan baaritaan.