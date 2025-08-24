Dibadbaxyo ka socda Israa’iil oo lagu dalbanayo joojinta dagaalka Qasa
Kumanaan qof ayaa mar kale isugu soo baxay qaybo ka mid ah Israa’iil, iyagoo dalbanaya in dagaalka Qasa xabad-joojin lagu dhameeyo.
Dadka mudaharaadaya ee Israa’iiliyiinta ah ayaa sheegaya in qorshaha milatari ee dowladoodu ay ku dooneyso in ay Qasa ku qabsato uu khatar galin karo nolosha la haystayaasha ku haray gacanta Xamaas.
Wasiirkii hore ee Difaaca Israa’iil, Benny Gantz, ayaa ugu baaqay muwaadiniinta inay taageeraan qorshe lagu dhisayo xukuumad midnimo qaran si ay gacan uga gaysato sii deynta dadka wali xiran.
Xukuumadda midnimada qaran ee hadda jirta oo uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ku tiirsan taageerada xisbiyo adag oo aan taageersanayn in heshiis lala gaaro Xamaas si loo soo afjaro dagaalka socda.
Wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in 60 qof ay dhinteen Sabtidii oo keliya, kaddib weerarro Israa’iil qaaday iyo nafaqo-darro ay wajahayaan dadka reer Qasa.