Wasiirkii arrimaha dibadda dalka Netherlands oo is casilay kadib markii dowladdisu ay Israa’iil tallaabo ka qaadi wayday

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Netherlands, Caspar Veldkamp, ayaa iska casilay xukuumadda ku-meelgaarka ah sababo la xiriira fashilka dowladda ee ku aaddan qaadashada tallaabooyin dheeraad ah oo ka dhan ah Israel, taasoo la xiriirta weerarradeeda ka socda Qasa.

Mr. Veldkamp wuxuu wariyeyaasha u sheegay Jimcihii in uu doonayey in cadaadis dheeraad ah la saaro Israel sababo la xiriira dagaalka ka socda Marinka Qasa, iyo ballaarinta deegaameynta ay ka waddo Daanta Galbeed iyo Dooxada Urdun.

“Waxaan ka arkay xukuumadda calaamado muujinaya in aysan doonaynin inay oggolaato tallaabooyin dheeraad ah,” ayuu yiri.

June 3-deedii, dowladdii waddanka ayaa burburtay, waxaana la dhisay xukuumad ku-meelgaar ah si ay shaqada u sii waddo ilaa xukuumad mideysan la soo dhisayo.

