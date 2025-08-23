wasiir gaashaandhiga Israa’iili oo sheegay in Gaza la burburin doonaa haddii aysanXamaas hubka dhigin
Wasiirka difaaca Israa’iil ayaa sheegay in magaalada Qaza la burburin doono haddii Xamaas ay aqbali waayaan in hubka laga dhigo oo la sii daayo dhammaan la haystayaasha.
Hadalka Israa’iil Katz ayaa yimid ka dib markii golaha wasiirrada Israa’iil ay ansixiyeen qorshayaasha weerarrada ballaaran ee lagu qaadayo magaalada Gaza, inkastoo ay jiraan mucaaradad baahsan oo caalami ah iyo mid gudaha ah.
Isniintii, Xamaas waxay ogolaatay soo jeedinta dhexdhexaadiyeyaasha Qatar iyo Masar ee xabbad joojinta 60-ka maalmood ah, taas oo sida ay Qatar sheegtay lagu sii dayn doono kala bar la haystayaasha ku haray Qaza.
Balse ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sida muuqata ku gacan seyray arrintan, isagoo sheegay inuu amray in wada xaajood la bilaabo si loo sii daayo dhammaan la haystayaasha harsan iyo soo afjaridda dagaalka Gaza isagoo ku tilmaamay “ay aqbali karto Israa’iil”.
Israa’iil ayaa aaminsan in 20 ka mid ah 50-ka la haystayaasha ay weli nool yihiin 22 bilood oo dagaal ah ka dib.