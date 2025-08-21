Ugaas Cabdirashiid Ugaas Rooble Ugaas Doodi oo lagu soo dhoweeyey gobolka Awdal.

News DeskAugust 21, 2025
Less than a minute
Shacab aad u tiro badan ayaa Ugaaska kaga hor tegay deegaanka Gorayo-Cawl ee duleedka magaalada Boorama kuwaas oo si weyn u soo dhoweeyey.
Sidoo kale soo dhowaynta Ugaaska waxa qayb ka ah masuuliyiinta dawladda uu hor kacayo Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdalle Sandheere, Wasiirka Warfaafinta Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, Maayirka Caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale madax dhaqmeed uu ka mid yahay Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan.

News DeskAugust 21, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Kulanka Madaxweynaha iyo Madax-dhaqameedka, Waxgaradka, Haldoorka iyo Waayeelka Gobolka Togdheer.

August 21, 2025

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Dhagax-dhigay Dib-u-dhiska iyo Casriyeynta Garoonka Ciyaaraha ee Alamsey Xadhigana ka jaray Waddooyin Cusub.

August 20, 2025

Awdal:Daah-furka Ololaha Dib ugu noqoshada goobaha waxbarashada.

August 20, 2025

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Daah-furay Mashruuca Biyo-ballaadhinta Magaalada Burco

August 20, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker