Trump oo ka shakisan sida uu Putin u dhammayn karo dagaalka Ukrayn

News DeskAugust 20, 2025
1 minute read

Aqalka Kremlin-ka ee dalka Ruushka ayaa hoos u dhigay hadal heynta ku saabsan kulan la filyaya in ay wada yeeshaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo Vkan Ukrayn olodymyr Zelensky. Kulanka la saadaalinayay ayaa daba socday iyadoo Donald Trump uu mar kale ku dhawaaqay sida uu u rabo in labada hoggaamiye ay kulmaan si ay uga wada hadlaan joojinta dagaalka Ukrayn.

Arrintan ayaa daba socota kulan laba geesood ah oo madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka ku dhex maray Alaska todobaadkii la soo dhaafay. Waxaana ku xigtay in Aqalka Cad lagu qaabilay todoba hogaamiye oo Yurub ah iyo Zelensky Isniintii.

Trump waxa uu qiray in kulanku uu ahaa “mid adag” waxa kale oo uu sheegay in ay suurtagal tahay in madaxweynaha Ruushka aanu danaynayn joojinta colaadda.

“Waxaan ogaan doonaa warka Putin labada toddobaad ee soo socda,” ayuu yidhi Talaadadii. “Waa suurtagal in aanu dooneyn in uu heshiis qaato.”

News DeskAugust 20, 2025
1 minute read
home

Related Articles

“Madaxweyne noo kaalay oo Baskii Axmed siilaanyo na siiyayna naga badal” Arday maqalka naafada ka ah

August 20, 2025

Somaliland iyo Itoobiya ayaa ka wadahadlay xoojinta amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda gobolka.

August 20, 2025

muhaajiriin Afghanistan u dhashay kana yimid Iran oo ku dhintay shil bas

August 20, 2025

Wiil uu dhalay hoggaamiyihii hore ee Boko Haram

August 20, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker