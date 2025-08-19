Falaagada M23 oo hakisay wadahadaladii nabadeed ee ay la lahaayeen dowlada DR Congo

News DeskAugust 19, 2025
1 minute read

Jabhadda ugu weyn bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, M23, ayaa ka baxday wada-hadalla nabadeed ee ay kula jirtay dowladda, iyagoo sheegay inaysan soo laaban doonin haddii aanay dowladdu u hoggaansamin heshiiskii hore ee xabbad-joojin.

Dagaalka labada dhinac ayaa sii kordhay bishii Janaayo, markii M23 ay qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah dhanka bariga ee qaniga ku ah macdanta, oo ay ku jirto caasimadda gobolka Goma.

Dalka Qatar bishii hore, fallaagada iyo dowladdu ayaa ku kala saxiixday heshiis xabbad-joojin ah oo loogu talagalay inay noqdo tallaabo loo qaaday in lagu gaaro heshiis nabadeed oo joogto ah.

Balse isniintii, iyadoo lagu wado in wada xaajoodyadu dib u bilowdaan, M23 waxay sheegeen in wakiiladooda aysan joogin Qatar.

Afhayeenka M23 Lawrence Kanyuka ayaa u sheegay laanta afka Great Lakes ee BBC in dowladda Congo “aysan rabin nabad.

Wuxuu ku eedeeyay mas’uuliyiinta dowladda inaysan ixtiraamin qodobbada ku jira heshiiska xabbad joojinta, laakiin militariga DR Congo ayaa beeniyay eedeymahan.

Kanyuka ayaa ku eedeeyay ciidamada dowladda in ay sii wadeen weerarada ay ku qaadayeen fariisimaha mucaaradka, inkastoo heshiiska uu dhigayay in labada dhinac ay tahay in ay ka fogaadaan weerarada.

Si kastaba ha ahaatee, ciidamada qalabka sida ee Kongo ayaa M23 ku eedeeyay in ay weeraro ku dhawaad maalin kasta ah ka fuliyaan waqooyiga Kivu iyo koonfurta Kivu.

Heshiiska nabadeed ee Qatar ayaa lagu waday in la saxiixo Isniintii

News DeskAugust 19, 2025
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐠𝐚𝐚𝐝𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐮𝐫𝐜𝐨 𝐢𝐲𝐨 𝐒𝐡𝐚𝐜𝐚𝐛𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐞𝐫 𝐁𝐮𝐫𝐜𝐨 𝐨𝐨 𝐚𝐚𝐧 𝐮 𝐤𝐚𝐥𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐡𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐨 𝐝𝐡𝐚𝐰𝐞𝐲𝐧𝐭𝐢𝐢𝐬𝐚.

August 19, 2025

Ra’iisulwasaarha Jarmalka oo sheegay bixinta Donbas ay la mid tahay dhiibista Florida ee Maraykanka

August 19, 2025

“Baahidaydu waa in aan helo dhakhtar iyo caafimaad” Sarkaal Aadan Ismaaciil.

August 19, 2025

“Sawirkaasi waa Sawir hore….”Wasiir Hore Mustafe Godane

August 19, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker