𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐊𝐚 𝐐𝐚𝐲𝐛 𝐠𝐚𝐥𝐚𝐲 𝐗𝐚𝐟𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐐𝐚𝐥𝐢𝐧-𝐣𝐚𝐛𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐉𝐚𝐚𝐦𝐚𝐜𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐮𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐊𝐚𝐥𝐥𝐮𝐮𝐦𝐞𝐲𝐬𝐢𝐠𝐚.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan MaxamedCabdilaahi (Cirro) ayaa ka qayb-galay Xafladda Qalin-jabinta Ardayda Jaamacadda Culuunta Badda iyo Kalluumeysiga ee magaalada Berbera, Dufcaddii 10-aad, halkaasi oo uu ka jeediyay khudbad isugu jirtay dhiirigelin iyo waddaniyad, taasi oo si weyn loo bogaadiyey.
Madaxweynaha ayaa si kal iyo laab ah ugu hambalyeeyay ardayda qalin-jabisay, Waalidiinta iyo Macallimiinta, isaga oo ku ammaanay dadaalkooda, adkaysigooda iyo go’aankooda waxbarasho. Madaxweynuhu waxa uu xusay in Waxbarashada Badda iyo Kalluumeysigu ay tahay laf-dhabarta horumarka dhaqaalaha dalkeena, gaar ahaan marka la eego kheyraadka hodanka ee ay leedahay
badda Somaliland.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ardayda ku dhiirrigeliyay in aqoonta ay barteen
ay ugu adeegaan dalkooda si daacadnimo iyo xirfad leh, isla markaana ay ilaaliyaan khayraadka dabiiciga ah ee dalka oo ay ka mid tahay Badda iyo Kheyraadkeeda Kalluumeysigu. Madaxweynuhu waxa uu xusay in da’yarta aqoonta leh ay yihiin furaha ilaalinta madax-bannaanida Somaliland iyo horumarinta dhaqaalaha dalka.
Munaasibadda ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalay isla markaana ka jeediyey hadallo mug leh Masuuliyiin sare oo ka tirsan Xukuumadda Wadajir iyo Waxqabad, Maamulka Gobolka iyo Degmada, Maamulka Jaamacadda, Waalidiin, iyo xubno ka socday bulshada deegaanka, kuwaasi oo si diirran u soo dhoweeyay khudbadda Madaxweynaha iyo taageerada uu u muujiyay horumarinta Waxbarashada Badda badda iyo Kalluumeysiga.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu farriin adag u diray kooxaha ku bahoobay carqaladaynta Somaliland, isaga oo sheegay in qaddiyadda gooni-isu-taagga, madax bannaanida iyo sugnaanshaha dhuleed ee Jamh.
Somaliland aanay ahayn mid gor-gortan geli karta. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in Somaliland aanay cidnaba duullaan ku ahay, dariskeedana ay kula nooshahay nabad iyo is-tixgelin; laakiin Somaliland ay si kastaba diyaar ugu tahay in ay difaacdo dadkeeda, dalkeeda iyo xuduudaheeda.