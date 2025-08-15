“Waxaan aaminsanahay in aan haysanno waxyaabo qiimo leh oo aan ku soo kordhin karno Maraykanka iyo saaxiibadiisa.”

News DeskAugust 15, 2025
Less than a minute

Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Khadar Xuseen, ayaa sheegay in ay Somaliland diyaar u tahay in ay noqoto saaxiib masuul ah oo lagu kalsoonaan karto, Mareykanka iyo Saaxiibadii kala shaqaysa ka midho dhalinta dedaalada cusub ee aqoonsiga Somaliland.

“Waxaan aaminsanahay in aan haysanno waxyaabo qiimo leh oo aan ku soo kordhin karno Maraykanka iyo saaxiibadiisa.” Ayuu yidhi Wasiirka Madaxtooyada, waxaanu intaas raaciyey.

“Somalia waxay adeegsanaysaa AS, sidii aalad ay ugu saameyso siyaasiyiinta Mareykanka iyo inay kor u qaaddo fowdada gobolka.” Wasiirka Madaxtooyada JSL, waxa uu sidan ku yidhi qoraal uu soo geliyey bartiisa X

News DeskAugust 15, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Faahfaahino kasoo baxaya Soomaali lagu dilay dalka Koonfur Afrika

August 15, 2025

“Dharkii wax iga saaray baan garan-waayay markii aan xanuunsaday…” Cabdirisaaq Shabeel.

August 15, 2025

Warbaahinta Gobalka Togdheer Oo Si Adag Uga Hadashay Xadhiga Wariye Axmed Dool.

August 15, 2025

Xukumadda Somaliland oo Ka Fal Celisay Warqad Somaliya u Qortay US.

August 15, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker