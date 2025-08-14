Suudaanta koofureed oo beenisay inay kala hadleen Israa’iil dib u dejinta dadka Qasa

Dowladda Suudaanta koofureed ayaa si adag u diiday warar sheegaya inay kala xaajoonaysay Maraykanka iyo Israa’iil qorshe dib u dejin loogu dejinayo Falastiiniyiinta Qasa.

Warbixinno soo baxay toddobaadkan ayaa lagu sheegay in dalka ugu da’da yar caalamka uu wado qorshayaal Tel Aviv ka leedahay sidii loo fududeyn lahaa barakicinta ballaaran ee dadka reer Qasa, taasoo cambaareyn xooggan kala kulantay Jaamacadda Carabta iyo Masar.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Suudaanta koofureed, Semaya Monday Kumba, ayaa u sheegay BBC-da in warkaas uu yahay “been abuur ka imanaya cadowga nabadda, xasilloonida iyo horumarka Koonfurta Suudaan.”

Wuxuu carrabka ku adkeeyay in aanay jirin wax wada-hadallo ah oo ay la yeesheen Israa’iil ama Maraykanka taasoo arrintan la xiriirta.

