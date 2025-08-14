Ciidanka Booliska Somaliland oo Xidhay Qadan Qaran

News DeskAugust 14, 2025
Less than a minute

Ciidanka Booliska Jamhuuriyadda Somaliland ayaa hawlgal degdeg ah kusoo qabtay eedaysan Qadan Cabdilaahi, kadib markii ay baraha bulshada ku baahisay muuqaallo lidi ku ah qaranimada Somaliland, iyadoo gurigeeda ku buufisay calamaan aan waafaqsanayn astaanta iyo sharafta Jamhuuriyadda Somaliland.

Ciidanka ayaa gacanta kusoo dhigay eedaysanta , waxaana degdeg loo horgayn doonaa Ha’yaddaha garsoorka.

Taliska Ciidanka Booliska JSL waxa uu digniin adag u dirayaa dhammaan dadka ku hawlan falalka Xadgudubka ku ah jiritaanka qaranimada Somaliland.

 

News DeskAugust 14, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Siyaasi Badmaax Oo Ka Hadlay Khilaafka Xisbiga Kulmiye.

August 14, 2025

Madaxweynihii xidhay wariyayaal ka duubay muuqaal uu ka xanaaqay

August 14, 2025

Madaxweynihii hore ee Somalia Farmaajo oo ka hadlay dagaalkii saaka ka dhacay degmada Hodon.

August 14, 2025

“KULMIYE inuu sidii UDUB u burburo ma rabno…”Axmed Saleebaan Dhuxul

August 14, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker