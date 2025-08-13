Madaxweyne Zelensky oo diiday in uu xabad-joojin ku badesho gobolka Donbas
Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa sheegay in dalkiisu uu diidi doono soo jeedin kaga timaada Ruushka oo ku saabsan in Ukraine ay ka tanaasusho gobolka Donbas si loogu beddelo xabbad-joojin. Wuxuu uga digay in tani ay noqon karto tallaabo hordhac u ah weerarro kale oo mustaqbalka ah.
Zelensky wuxuu hadalkan ka jeediyay ka hor kulan la filayo inuu Jimcaha ka dhaco Alaska, oo ay yeelanayaan Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Ruushka, Vladimir Putin.
Trump ayaa sheegay in heshiis nabadeed oo kasta uu ku jiri karo “isku beddelasho dhulal ah”, waxaana la rumeysan yahay in mid ka mid ah dalabyada Putin uu yahay in Kyiv ay ka tanaasusho gobolka Donbas oo ay weli gacanta ku hayaan Ruushka.
Dhanka kale, ciidamada Ruushka ayaa sii wadaya weerarradooda , iyaga oo si lama filaan ah ugu sii siqay magaalada bariga ku taalla ee Dobropillia.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay horumar ka sameynayaan weerarrada oo gudaha ay u sii galayaan goobaha qaar.