Duuliye shaqada laga hakiyay kaddib dhacdo lagu sheegay in isagoo cabsan uu qaawanaan wareegayay

Shirkadda diyaaradaha EasyJet ayaa shaqada ka joojisay mid ka mid ah duuliyeyaasheeda kaddib markii la arkay isagoo qaawan oo cabsan, oo dhex maraya qaybo ka mid ah hudheel shan xiddig ah oo ku yaalla Cape Verde. Wararka ayaa sheegaya in duuliyuhu cabitaan khamri ah oo badan ka qaadanayay baarka hudheelka, ka hor inta uusan qaawanaan ugu dhex wareegin hotelka gaar ahaan qaybta soo dhoweynta, jimicsiga iyo spa-ga. Goobjoogayaal ayaa sheegay inuu si muuqata uga urayay khamri.

Duuliyahan oo loo qorsheeyay inuu 6-dii Agoosto hoggaan ka noqdo duulimaad ka imanayay Cape Verde kuna socday Gatwick, ayaa shaqada laga joojiyay iyadoo shirkaddu beddel ka keentay. Afhayeen u hadlay EasyJet ayaa sheegay in arrintaas la baarayo, isla markaana badbaadada rakaabka iyo shaqaalaha ay tahay mudnaanta ugu sarreysa ee shirkadda. Xeerka anshaxa ee shirkaddu wuxuu farayaa in shaqaaluhu u dhaqmaan si sharaf leh oo hufan marka ay la macaamilayaan dadka iyo bulshada ay u howl-galaan.

