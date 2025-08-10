“Xashiishkii iyo Ninkii Wataa waan Qabannay” Ciidanka Booliska JSL

August 10, 2025
Less than a minute

Ciidanka Booliska Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen eedaysane isku dayey inuu si qarsoodi ah u gudbiyo 2 kiilo oo xashiishad ah, isagoo ku qariyey bawdadiisa iyo badhidiisa.

Ninkan ayaa saarnaa bas rakaab ah oo ay leedahay shirkadda Badbaado, isagoo kasoo baxay magaalada Hargeysa.

Ciidanka booliska ayaa qabtay xilligii baadhista lagu sameynayey dadka marayey kaantaroolka magaalada laga soogalo.

Sarkaal ka tirsan booliska ayaa warbaahonta faahfaahin ka siiyay qaabkii loo qabtey edaysanaha.

Waxaanu yidhi.“Ninkani wuxuu xashiishada ku qariyey jidhkiisa, gaar ahaan bawdada iyo badhida.

Markii aan baadhnayna xashiishkii iyo ninkii wataa waan haynaa.”

Ciidanka boolisku waxay sheegeen in hawlgalkani qayb ka yahay dadaallada ay ugu jiraan la dagaallanka mukhaadaraadka iyo badbaadinta bulshada.

August 10, 2025
Less than a minute
