MOORYAAN FIQIYOW FADHI KUUMA YAAL EE GOD DHEER SII QODO!

News DeskAugust 10, 2025
1 minute read

 

Mooryaan Fiqiyow waxa la gaadhay waqtigii la idinka xoreyn lahaa dalka Soomaaliya ee aad godka madow ku rideen. Maalintii aan idiin sheegay in -AS waddanka la wareegayso, waadigii nacasnimaada indhahayga uga jawaabayey saadaashaydii aad diidanayde, ma maanta ayey ku hortimid xaqiiqdii muuqatay ee dafirsanayd?

Waa hubaal in maalin dhow la idin arki doono idinkoo dullaysan oo cid walba ka dhuumanaya.

Midda kale, ku bushaarayso oo laabta u sii daa degdeg ayuu u imanayaa aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland ee barkaysan Insha Allah, maamulka khayaaliga ah ee aad Laascaanood kaga dhawaaqdeenna maalmo badan sii jiri maayo

degdeg ayuu ugu soo noqoomaysa gacanta Somaliland.Haddi Allah Yidha Sidaa awgeed, waxaan ku leeyahay Mooryaan Fiqiyow fadhi kuuma yaal ee sii qodo god dheer oo ku dhuumato..”

Siyaasi Faysal Cali Waraabe ayaa Bartiisa (X) ugu jawaabay Wasiir Fiqi

News DeskAugust 10, 2025
1 minute read
