Madaxweyne ku-xigeenka oo Shahaado Sharaf iyo Abaal-marin ah ku guddoonsiiyey afar qof oo dhalinyaro ah
Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa Xafiiskiisa Shahaado Sharaf iyo Abaal-marin ah ku guddoonsiiyey afar qof oo dhalinyaro ah oo ku guulaystay kaalmaha ugu sarreeya ee Imtixaan laba heer ah oo la xidhiidha Aqoonta iyo Xirfadda Hantidhawrka Qaranka.
Madaxweyne ku-xigeenka, oo uu wehelinayo Hantidhawraha Guud ee Qaranka JSL Mudane Muuse Idigaa, ayaa dhalinyaradan (1. Farduus Xasan Cabdi; 2. Firiyaad Cabdillaahi Xasan; 3. Mustafe Cabdillaahi Axmed iyo Axmed-Nasir Daahir Xuseen ) ku amaanay dadaalkooda, kartidooda iyo heerka aqooneed ee ay muujiyeen, isaga oo xusay in guulahan ay gaadheen muhiim u yihiin xoojinta isla-xisaabtanka iyo hufnaanta maamulka Hay’adaha dalka.
Waxa uu ugu baaqay in ay halkaa ka sii wadaan dedaalka, Qarankoodana ay ugu adeegaan daacadnimo iyo lexjeclo.