Shir Dhexmaray Sadexda Xisbiga Qaran.
Saddexda Xisbi Qaran ee JSL oo shir u socdo
Saddexda xisbi Qaran ee Jamhuuriyadda Somaliland ee KULMIYE, WADDANI iyo KAAH, ayaa shir ballaadhan oo ku wada hadlayaan uga socdaa huteelka Assod ee magaalada Hargeysa maanta (09/08/2025).
Shirkan oo ay ka qaybgalayaan hoggaannada saddexda Xisbi waxa lagu falanqaynayaa arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo labada xisbi mucaarad ee KULMIYE iyo KAAH ay hore u soo jeediyeen in laga guuro diiwaangelintii hore ee gabowday oo la sameeyo mid cusub oo casri ah, halka xisbiga muxaafadka ah ee WADDANI uu doonayo in diiwaangelintii hore la daayo oo la saxo ee ka khaldan.
Shirkan ayaa ah kii u horreeyey ee ay isugu yimaadaan saddexda xisbi Qaran kadib doorashadii Nov 2024.