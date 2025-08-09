Madaxweynaha Somaliland oo Sheegay in La Hakiyaay Go’aankii Shirkadaha Isgaadhsiinta

News DeskAugust 9, 2025
Less than a minute

Madaxweynaha Somaliland “Anniga oo ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, waxa aan ummaddayda ku wargelinayaa in Xukuumadda iyo shirkadaha bixiya adeegyada isgaadhsiinta ee dalka ay isla garteen in la hakiyo go’aankii dhawaan lagu kordhiyey qiimaha adeegyada internet-ka iyo ku-hadalka taleefannada gacanta, go’aankan oo ay shirkaduhu hore ugu dhawaaqeen.

Qiimaha adeegyadu waxa ay ahaan doonaan sidii hore, ilaa amar dambe, iyada oo Xukuumaddu si degdeg ah wada-hadallo arrintan la xidhiidha ula yeelan doonto shirkadaha bixiya adeegyada internet-ka iyo ku-hadalka ee Jamhuuriyadda Somaliland.

News DeskAugust 9, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Dad u bannaan baxayay koox Falastiiniyiin la mamnuucay oo lagu xidhay London

August 9, 2025

Shir Madaxtooyada Uga Socda Madaxweynaha iyo Shirkadaha Isgaadhsiinta

August 9, 2025

“Dadweynaha Waxaanu Ugu Baaqaynaa In Aanay Shirkadaha Jajabinin Maalkooda Iyo Hantidoodana Ku Ciyaarin..” Musharax Mubarik Dhoomagaab

August 9, 2025

Wariyeyaal looga yeedhay Xarumaha CID kadib cabashada Dadweynaha ee shirkadaha isgaadhsiinta

August 9, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker