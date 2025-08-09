Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo kormeer hawleed ku tagay Xarunta Wakaaladda Madbacadda Qaranka JSL.

News DeskAugust 9, 2025
1 minute read

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa maanta kormeer hawleed ku tagay Xarunta Wakaaladda Madbacadda Qaranka JSL.

Madaxweynaha waxa halkaa si diirran ugu soo dhaweeyey Maareeyaha iyo Maareeye ku-xigeenka Madbacadda Qaranka, iyaga oo uga xog warramay hawlaha muhiimka ah ee ay Wakaaladda Madbacadda Qaranku u hayso Qaranka.

Madaxweynuhu waxa uu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ay Madbacadda Qaranku ka kooban tahay iyo shaqooyinka kala duwan ee ay qabtaan. Maamulka sare ee Madbacadda Qaranku waxa ay Madaxweynaha ugu xog warrameen tallaabooyinka ay qaadeen iyo waxyaabaha u qabsoomay iyo baahiyaha aasaasiga ee u baahan in wax laga qabto.

Madaxweynuhu waxa maamulka iyo Shaqaalaha Madbacadda Qaranka ku bogaadiyey hawsha qiimaha leh ee ay u hayaan Qaranka, waxana uu faray in ay sii laban laabaan dedaalka.

 

News DeskAugust 9, 2025
1 minute read
home

Related Articles

“Madaxwaynihii hore ee Somaliland waxaanu ku bogaadinaynaa halka uu iska taagay difaacida Qaranimada Somaliland” Wasiirka Warfaafinta Somaliland.

August 9, 2025

Xukumadda Somaliland oo Go’aamo Ka Soo Saartay Heshiiska Shirkadaha ee Internet-ka

August 9, 2025

“ Ma jirto warqad soo gaadhay xafiiska Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga, “

August 9, 2025

Askar Iyo Shacab Ku Dhawacmay Mudaharaad Ka Dhacay Hargeysa.

August 9, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker