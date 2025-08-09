Dad u bannaan baxayay koox Falastiiniyiin la mamnuucay oo lagu xidhay London
Booliska ayaa sheegay in ilaa hadda ay xabsiga dhigeen in ka badan 50 qof dibadbax ka dhacay magaalada London oo lagu taageerayay kooxda la mamnuucay ee Palestine Action.
In ka badan 100 qof ayaa isku mar soo bandhigay boorar ay ku qoran yihiin farriimo isku mid ah “Waan ka soo horjeedaa xasuuqa. Waxaan taageersanahay Palestine Action”, iyagoo qeyb ka ahaa mudaharaadka, oo ay soo qabanqaabiyeen Difaaca Xeer-beegtideena oo ka dhacay fagaaraha Baarlamaanka Westminster.
Dawladdu waxay mamnuucday kooxda Palestine Action bishii Luulyo iyadoo la raacayo sharciga argagixisada ee 2000, taas oo ka dhigaysa xubinnimada ama taageerada kooxda dembi dambiyeed, ciqaabtiisu gaadhayso ilaa 14 sano oo xadhig ah.
Iyadoo mudaaharaadku uu wali socdo, booliska magaalada caasimadda ah ayaa yiri: “Waqti ayay qaadan doontaa, laakiin waxaan xiri doonnaa cid kasta oo taageero u muujisa kooxda Palestine Action.”