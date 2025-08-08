Tirada dadka ku dhintay shilka diyaaraddii ku wajaynayd Somaliland

News DeskAugust 8, 2025
Less than a minute

Diyaarad yar oo siday shaqaale caafimaad ayaa ku burburtay deegaan Githurai ee caasimada Kenya,Nairobi, galabnimadii Khamiista, waxaana ku dhintay ilaa Lix qof sida ay wakaalada wararka reuters kasoo xigatay masuuliyiinta deegaanka.

Diyaarada Cessna oo maamusho dhakhaatiirta duulimaadka AMREF ayaa ku wajahnayd Hargeisa caasimada Somaliland, sida lagu xusay qoraalka kasoo baxay hay’adda gargaarka.

Gudoomiyaha Ammaanka Kiambu Henry Wafula ayaa sheegay afar qof oo saarnaa diyaarada iyo laba qof oo dhulka ku sugnaa ay ku dhinteen shilka.

AMREF Flying Doctors ayaa ku sheegay qoraalkooda diyaarada Cessna ay ka kacday garoonka diyaaradaha Wilson, ayna ku wajahnayd Hargaysa, waxaana ay ku dul dhacday guri deegaan ah oo ku yaala aaga Githurai ee Nairobi

News DeskAugust 8, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Maanta oo ku eg wakhtigii uu Trump ugu qabtay Ruushka xabbad joojinta Ukraine

August 8, 2025

QM oo la kulantay madaxa Hay’adda ay ka hordhaceen dilalka dadka raadinaya gargaarka ee gudaha Qaza

August 8, 2025

Israa’iil oo cambaareyn gudaha iyo dibadda kala kulantay qorshaha la wareegitaanka Qaza

August 8, 2025

Aas Qaran Oo Loo Sameeyey Labaddii Marxuun Ee Hargeysa Lagu Dilay.

August 8, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker