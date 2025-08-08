QM oo la kulantay madaxa Hay’adda ay ka hordhaceen dilalka dadka raadinaya gargaarka ee gudaha Qaza
Saraakiisha QM ayaa wadahadal la yeeshay hay’adda bini’aadantinimada Qaza ee magaceeda loo soo gaabiyo GHF, taasi oo cambaareyn kala kulantay dadaalkeeda qaybinta cuntada ee gudaha Qaza.
Kulan gaar ah ayaa ka qabsoomay New York oo u dhaxeeyay hay’adaha QM iyo madaxa G-H-F.
Talaabada kulanka ayaa calaamad u ah isbedel weyn oo booska QM ay horay u taagnayd. Boqolaal Falastiiniyiin ah ayaa la dilay iyaga oo isku dayaya inay cunto raadsadaan tan iyo intii hay’addu ay shaqo bilowday bishii May.