Maanta oo ku eg wakhtigii uu Trump ugu qabtay Ruushka xabbad joojinta Ukraine

News DeskAugust 8, 2025
Less than a minute

Go’aankii hore ee Trump ee uu wakhtiga kama dambaysta ugu qabtay Ruushka ee xabbad joojinta Ukraine ayaa maanta oo Jimca ah uu ku egyahay wakhtigeeda.

Ma uusan caddeyn haddii uu dhaqan galinayo goodinta inuu ku soo rogayo qaybo kamid ah Moscow iyo bahwadaagteeda ganacsiga.

Tirooyinka kasoo baxaya ciidamada cirka Ukraine ayaa muujinaya in aysan jirin weeraro gantaalada Ruushka tan iyo intii ergayga Maraykanka uu la kulmay Madaxweyne Putin Arbacadii.

Saddex wareeg oo wadahadalo toos ah oo u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka oo ka dhacay Istanbul ayaa guul daraystay in dhammaad uu ka dhigo dagaalka mudadda saddexda sano iyo barka soconayay, ka dib galitaankii buuxay ee Ruushka.

News DeskAugust 8, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

QM oo la kulantay madaxa Hay’adda ay ka hordhaceen dilalka dadka raadinaya gargaarka ee gudaha Qaza

August 8, 2025

Israa’iil oo cambaareyn gudaha iyo dibadda kala kulantay qorshaha la wareegitaanka Qaza

August 8, 2025

Aas Qaran Oo Loo Sameeyey Labaddii Marxuun Ee Hargeysa Lagu Dilay.

August 8, 2025

UK oo ka hadashay qorshaha Israa’iil ee qabsashada Qaza

August 8, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker