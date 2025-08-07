Trump:Waxaa laga yaabaa in aan la kulmo Putin maalmaha soo socda

Donald Trump ayaa sheegay in uu dhawaan la kulmi karo Vladimir Putin si uu ugala hadlo xabbad joojin laga gaaro dagaalka Ukraine.

Mr Trump ayaa sheegay in wadahadalkii Moscow ku dhex maray madaxweynaha Ruushka iyo ergayga Mareykanka Steve Witkoff, ay ahaayeen kuwo “miro dhal ah” iyadoo aan wax natiijo ah laga gaarin.

Mareykanka ayaa Jimcihii u qabtay Ruushka inuu ogolaado xabbad-joojin laga hirgeliyo Ukraine, ama uu halis dhaqaale ku soo rogi doono Washington.

Horaantii Arbacadii, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay canshuuro dheeri ah oo boqolkiiba shan iyo labaatan ah lagu soo rogay badeecadaha laga keeno Hindiya sababo la xirriira iibsashada saliidda Ruushka.

