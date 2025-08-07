Ruushka oo ka hadlay kulanka la filayo ee u dhaxeeya Donald Trump iyo Putin

News DeskAugust 7, 2025
Less than a minute

Afhayeen u hadlay Kremlin ayaa sheegay kulan u dhaxeeya Putin iyo madaxweyne Trump uu dhacayo maalmaha soo aadan. Yuri Ushakov ayaa sheegay kulanka uu ahaa soo jeedinta Ameerikaanka laakiinse ma uusan sheegun halka ay ka dhacayso.

Goor sii horaysay Donald Trump ayaa u sheegay wariyayaasha in wadahadaladii Arbacada ee u dhaxeeyay ergaygiisa, Steve Witkoff iyo Putin uu ahaa mid miro dhal sare lahaa.

Laakiin waxaa uu iska diiday inuu sheego wax horumar ah oo laga sameeyay xaalada Ukraine. Volodymyr Zelensky ayaa sheegay Ukraine marar badan ay sheegtay kulanka u dhaxeeya hogaamiyayaasha ay ahayd in lagu helo xal.

News DeskAugust 7, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Ciidanka Booliska Somaliland oo Ka Hadlay Dil Ka Dhacay Berbera

August 7, 2025

Tirada dadka Japan oo si weyn hoos ugu soo dhacday

August 7, 2025

Canshuuraha Trump ee baddeecadaha loo dhoofiyo Maraykanka oo dhaqan galay

August 7, 2025

Shiinaha ma kala hadhayno: Madaxweynaha Kenya oo u jawaabay Mareykanka

August 7, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker