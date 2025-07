Xuutiyiinta oo todobaad gudihiis markab labaad oo xamuul ah ku quusiyay Badda Cas

Markabka ayaa degay ka dib markii ay Xuutiyiinta la bartilmaameedsadeen dhawr Madfac. Markabka Eternity C ee laga leeyahay dalka Liberia oo ka babanayay calanka dalka Giriiga ayaa waxaa la socday 25 shaqaale ah, sida ay sheegtay hay’adda ganacsiga badaha UK ee UKMTO.

Xuutiyiinta oo ay taageerto Iran ayaa sheegay in sababta ay u weerareen markabka Eternity C ay tahay inuu ku kus ii jeeday Israa’iil, waxayna sheegeen in ay la tageen shaqaale aan tiradooda la garanayn.