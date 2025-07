Faransiiska iyo UK oo gaadhay heshiis ku aadan Tahriibayasha doomaha ku gala Britain

Sir Keir Starmer and Emmanuel Macron are discussing a deal for the UK to send some migrants who cross the Channel on small boats back to France Sir Keir Starmer iyo Emmanuel Macron ayaa ka wada hadlaya heshiis ku saabsan in UK ay dib ugu soo celiso qaar ka mid ah muhaajiriinta ka soo gudba kanaalka iyagoo isticmaalaya doomo yar yar.