Faahfaahinta qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho

Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qof walxaha isku soo xiray uu isku qarxiyay kulliyada ciidamada ee Jaalle Siyaad barqanimadii maanta. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya oo war kooban soo saartay ayaa sheegtay in abaare 11:20 uu qarax ka dhacay afaafka hore ee kuliyadda kaas oo uu fuliyay bay yiraahdeen xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab oo is qarxiyay.