Xamaas oo ka tashanaysa xabbad-joojin ay la galaan Israa’iil

Ilo ku dhow mintidiinta Xamaas ayaa sheegay in kooxdu ay raadineyso dammaanad ah in hindisaha cusub ee Mareykanka ee xabbad joojinta Gaza uu horseedi doono in la soo afjaro dagaalka.Byaan ay saqdii dhexe soo saartay ayay sheegtay inay la tashatay “hogaamiyayaasha ciidammada Falastiiniyiinta iyo kooxaha kale” oo ku saabsan baaqyada uga imanaya dhexdhexaadiyeyaasha.War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kooxda Xamaas ay go’aanka ugu dambeeya u gudbin doonto dhexdhexaadiyeyaasha marka la soo gabagabeeyo wadatashiyada ayna si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaan.