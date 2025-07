𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐞 𝐤𝐮-𝐱𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐐𝐚𝐬𝐫𝐢𝐠𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐭𝐨𝐨𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐤𝐮 𝐪𝐚𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐰𝐞𝐟𝐭𝐢 𝐤𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐝𝐚 𝐔𝐫𝐮𝐫𝐤𝐚 𝐆𝐚𝐧𝐚𝐜𝐬𝐚𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐓𝐚𝐢𝐰𝐚𝐧.

Madaxweyne ku-xigeenka ahna ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ahna ku-simaha Madaxweynaha Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa maanta (01.07.2025) Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay wefti heer sare ah oo ka socday Ururka Ganacsatada dalka Taiwan (Taiwan Business Association).

Madaxweyne ku-xigeenka waxa kulanka ku wehelinayey Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maalgashiga iyo Warshadaha Mudane Saciid Maxamed Buraale oo soo qaban-qaabiyey kulanka.

Wasiirka oo kulanka hadal ka jeediyey waxa uu sheegay in Wasaaraddu ay tahay irridda ay ka soo galaan cid kasta oo u socota in ay Somaliland maalgashato. Wasiirku waxa uu sheegay in shuruucdii iyo siyaasadihii Maalgashiga ay Wasaaraddu si aqoon sare leh ay u diyaarisay, si loo soo jiito loo hanto kalsoonida Maalgashadayaasha shisheeye. Wasiirku waxa uu Madaxweyne ku-xigeenka JSL u sheegay in Wasaaraddu ay Weftigan tusi doonto fursadaha maalgashi ee ka jira dalkeena.

Madaxweyne-ku-xigeenku waxa uu Ururka Ganacsatada reer Taiwan uga mahad naqay booqashada ay ku yimaadeen Somaliland, waxana uu soo dhaweeyey iskaashiga sii kordhaya ee u dhexeeya Somaliland iyo Taiwan.

Madaxweyne ku-xigeenka JSL waxa uu hoosta ka xarriiqay sida ay Dawladda Somaliland uga goโ€™an tahay abuurista jawi xasiloon oo dhiirri gelinaya maalgashadayaasha, isaga oo tilmaamay faaโ€™iidada uu iskaashigu u leeyahay labada dhinac, gaar ahaan fursadaha maalgashi ee yaalla Somaliland, gaar ahaan xagga Xoolaha, Kalluumaysiga, Beeraha, Macdanta, Tignoolajiyada, Ganacsiga, iyo kaabayaasha dhaqaalaha.

Iyagana dhinacooda, Wafdiga maalgashatada Taiwan oo ay hor kacaysay Guddoomiyaha Ururka Ganacsatada dalka Taiwan (๐“๐š๐ข๐ฐ๐š๐ง ๐๐ฎ๐ฌ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐€๐ฌ๐ฌ๐จ๐œ๐ข๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง) Marwo Alyne Chen, iyada oo ku hadlaysay afka weftiga, waxa ay Madaxweyne ku-xigeenka iyo Wasaaradda Horrumarrinta Maalgashiga uga mahad naqday soo dhawaynta diirran, waxana ay sheegtay in ay diyaar u yihiin in laga wada faaโ€™idaysto fursadaha ballaadhan ee maalgashi ee ka jira gudaha Jamhuuriyadda Somaliland.

Guddoomiyaha Ururka Ganacsatada dalka Taiwan waxa ay sheegtay in ay aad u xiisaynayaan qaybaha Malgashiga ee kala ah:

1. Kaluumaysiga iyo khayraadka badda

2. Sifaynta biyaha,

3. Caafimaadka xoolaha,

4. Maalgelinta ganacsiyada yaryar,

5. Soosaarka iyo suuq-geynta qalabka Electronic-ga

Shirkadaha ay ka koobnaayeen Ururka Ganacsatada dalka Taiwan (Taiwan Business Association) ayaa kala ahaa:

1. YEN & BROTHERS ENTERPRISE CO., LTD,

2. Aquaponics Company,

3. ZTQ ENTERTAINMENT,

4. HW CAPITAL,

5. CENTRAL SKY INTERNATIONAL TRADING CO,

6. EXCELSIOR BIO-SYSTEM INCORPORATION

Guntii iyo gabagabadii, labada dhinac waxa ay muujiyeen danaynta ay u qabaan ballaadhinta xidhiidhka dhaqaale, ganacsi iyo xoojinta iskaashiga dhinacyada badan leh eeu dhexeeya labada dal, Jamhuuriyadda Somaliland iyo Taiwan.

๐€๐‹๐‹๐€๐€ ๐Œ๐€๐‡๐€๐ƒ ๐‹๐„๐‡

๐—๐ฎ๐ฌ๐ž๐ž๐ง ๐€๐š๐๐š๐ง ๐‚๐ข๐ ๐ž (๐ƒ๐ž๐ฒ๐ซ)

๐€๐Ÿ๐ก๐š๐ฒ๐ž๐ž๐ง๐ค๐š ๐Œ๐š๐๐š๐ฑ๐ฐ๐ž๐ฒ๐ง๐š๐ก๐š ๐‰๐š๐ฆ๐ก๐ฎ๐ฎ๐ซ๐ข๐ฒ๐š๐๐๐š ๐’๐จ๐ฆ๐š๐ฅ๐ข๐ฅ๐š๐ง๐