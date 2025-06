Iran: Warbaahinta Israa’iil oo is-waydiinaysa halka uu ku dhuumanayo Khamenei

Shabakadda wararka ee Vala ayaa qortay in saraakiisha Iran ay sheegeen in Khamenei uu ku dhuumanayo meel god ah isla markaana uu ka fogaanayo inuu la xiriiro dadka kale si uu “ka hortago isku day dil.”

Wakaaladda wararka Israa’iil ee YNet iyo Channel 12 ee Israa’iil ayaa labaduba iftiimiyay maqaal ka soo baxay New York Times oo soo xigtay Hamza Safavi, oo ah wiil uu dhalay taliyaha IRGC, isla markaana ah la taliye sare oo dhinaca milatariga ah Mr Khamenei, isagoo sheegay in saraakiisha ammaanka Iran ay rumeysan yihiin in Israel ay weli qorsheyneyso inay disho hogaamiyahooda.