𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐞 𝐤𝐮-𝐱𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐉𝐒𝐋 𝐨𝐨 𝐝𝐚𝐚𝐡-𝐟𝐮𝐫𝐫𝐚𝐲 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐞 𝐢𝐬𝐤𝐮-𝐝𝐮𝐛𝐛𝐚𝐫𝐢𝐝𝐤𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐠𝐚𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐁𝐢𝐧𝐢’𝐚𝐚𝐝𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐝𝐝𝐚

Madaxweynaha Somaliland, Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi, ayaa maanta Magaalada Hargeysa ka daah-furay Shirka Qaran ee isku-dubbaridka Arrimaha Gargaarka Biniโ€™aadantinimadda, kaasi oo ay ka soo qayb galeen, dad Muxsiniin ah, Hayโ€™addaha Sama-falka ee dalka iyo kuwa Caalamiga ah.

Shirkan ayaa ahaa mid lagu gorfeynaayey sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo isku dubbaridka hawlaha sama-falka dalkeena, iyada oo la tix-gelinaayo baahiyaha deg-dega ah ee bulshada, waxaana sida oo kale lagaga hadlay arrrimaha Barakacayaasha iyo Qaxoontiga kale duwan ee dalka ku sugan.

Madaxweyne Ku-xigeenka JSL Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi oo Khudbad ka jeediyyey Daah-furka Shirkaasi ayaa sheegay in ay ka Xukuumad ahaan diyaar u yihiin in ay gacan ka siiyaan, Muxsiniinta iyo Hayโ€™addaha Sama-falka dalka iyo kuwa Caalamiga ahba, si loo gaadhsiiyo adeegyada aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah nolosha bulshada, gaar ahaana meelaha ay ka jiraan abaaraha, colaadaha, iyo dhibaatooyinka kale ee biniโ€™aadantinimo.

Ugu dambeyntii Madaxweyne ku xigeenka JSL ayaa sidoo kale hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay in la helo Qorsheyaal Qaran oo lagu taageerayo dadka nugul, iyada oo la dhiirrigelinayo wadda shaqeynta dhex marta Dawladda, Hayโ€™adaha Sama-falka, iyo bulshada rayidka ah, waxana uu yidhi:

โ€œQasab ayay inagu tahay in aanu ka shaqeyno arrimaha gargaarka bilaโ€™aadamnimada, haddii ay tahay shacab iyo dawladba, waa in aanu ogaano dariskeena, Qaxoontigeena iyo dadka kasta oo dhiban ba. Arrintan yaynaan u arkin in aan markaanu doono qaban karno markaanu doonana ka seexan. arrintaasi waxay si gaar ah u saaran tahay qof kasta oo xil haya.”