Turkiga oo ciidamo la dagaalama Al shabaab usoo diraya Soomaaliya

Dowladda Turkiga ayaa sare u qaadaysa joogitaanka ciidankiisa ee Soomaaliya isagoo keenaya 500 oo askari oo ku takhasusay la dagaalanka argagixisada iyo hawlgalada diyaaradaha duuliyaha lahayn, taasoo jawaab u ah dhulkii ay dhowaanahan Al shabaab kala wareegeen ciidamada Dowladda.

“Ciidamada Turkiga waxa ay u joogaan oo kaliya in ay ilaaliyaan hantida Turkiga iyo in ay tababaraan oo ay la taliyaan ciidamada Soomaaliya, kaliya waxa ay la dagaalami doonaan al-Shabaab haddii ay lagama maarmaan noqoto iyo in ay is difaacaan” sidaas waxaa Middle East Eye u sheegay mid ka mid ah ilo-wareedyo aan la magacaabin oo la socda hawlgallada Turkiga ee Soomaaliya.